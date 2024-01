Bournemouth recibe este domingo al líder de la Premier League, el Liverpool, que goza de un buen presente y necesita seguir así para no perder terreno en la lucha por el título.

Para el partido en el estadio Vitality, los técnicos ya decidieron a sus titulares y habrá presencia colombiana en la cancha.

Luis Díaz está de inicialista con el Liverpool, mientras que Luis Sinisterra también lo hará con el Bournemouth.

Acá la titular de Liverpool contra Bournemouth, por Premier League 2023/24:

Team news is in! 📋

Here’s how the Reds line up to take on A.F.C. Bournemouth ✊ #BOULIV

— Liverpool FC (@LFC) January 21, 2024