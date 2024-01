Luis Díaz no para de escribir su nombre en las diferentes páginas doradas del Liverpool. En las últimas semanas, ha hecho historia y de qué manera. Basta con recordar la enorme cifra de partidos que alcanzó con la camiseta de los ‘reds’. El pasado domingo 21 de enero, en el duelo frente a Bournemouth, por la Premier League, llegó a los 50 juegos en total. Sin duda, algo para enmarcar.

(Lea también: Luis Díaz paseó con Liverpool al equipo de Sinisterra: goleada con autoridad en Premier)

Ahora, este miércoles, en el marco del encuentro de vuelta de las semifinales de la Carabao Cup, el guajiro volvió a hacer de las suyas. Recién se jugaban 11 minutos, cuando Jarell Amorin Quansah tomó el balón, envió un pase largo y llegó a destino de ‘Lucho’. Sin importar que estuviera referenciado por un defensa, el ‘cafetero’ saltó y, en el aire, controló la pelota sin mayor inconveniente.

Una vez adentro del área, el atacante ‘cafetero’ enganchó, se quitó la marca del rival y sacó un potente remate imposible de atajar por el arquero Bernd Leno. Dicho tanto significó el 0-1 parcial en el marcador. No obstante, tuvo un valor mayor y así se conoció posteriormente en las redes sociales, donde resaltaron un récord sorprendente que alcanzó y que, desde ya, varios aplauden.

⚽⚽⚽ Premier League

⚽⚽ Europa League

⚽ FA Cup

⚽ Carabao Cup

👏 Luis Diaz has scored in every competition for Liverpool this season.

Long way back for Fulham now!#FULLIV | #EFLCUP

— BoyleSports (@BoyleSports) January 24, 2024