Liverpool vive un momento deportivo inmejorable, pues marcha en la primera posición de la Liga de Inglaterra con una ventaja considerable sobre el Arsenal y el Manchester City, sigue activo en todas las competencias disponibles y en Europa league, por ejemplo, también clasificó a los dieciseisavos de final en el primer lugar de su grupo.

Sin embargo, hay un jugador en particular que no ha podido mostrar su mejor nivel y es precisamente el colombiano Luis Díaz, dado que los rivales ya lo conocen, vivió la complicada situación del secuestro de su padre y más, por lo que su fútbol no ha sido el mejor y aún así el técnico Klopp lo sigue defendiendo.

De hecho, para argumentar el bajo nivel que tuvo en el partido contra el Bournemouth, en el que se fue reemplazado sobre el minuto 60, Klopp aseguró que el jugador tuvo un “problema” y que por eso no pudo mostrar su mejor versión.

Klopp explicó el bajo nivel de Luis Díaz

En dicho partido, que terminó 4-0 a favor del equipo de Jurgen Klopp, Luis Díaz comenzó por la banda derecha y eso le pasó factura, ya que al no ser su posición natural, tuvo inconvenientes y por eso fue uno de los primeros reemplazados del encuentro.

Sobre esta situación, Klopp explicó: “En la situación en la que nos encontramos sin Mohamed Salah, por ejemplo, tenemos que encontrar una manera. Tenemos jugadores que pueden jugar en la banda derecha. Darwin obviamente puede jugar en la banda izquierda, ya lo hizo antes”.

Y agregó: “’Lucho’ tuvo algunos problemas en la banda derecha. Tuvimos que tomar la decisión de traer a Darwin y a ‘Lucho’ a su puesto y pedirle a Diogo que hiciera el trabajo allí en la derecha. Como dije, todos pueden jugar en la banda derecha y Diogo lo hizo antes, pero, además de eso, es un jugador muy inteligente”.

Por ese bajo nivel, Klopp decidió sacar a Díaz y metió a Gakpo y en ese momento fue que Liverpool encontró su mejor versión, al punto de que anotó tres goles más para cerrar el encuentro a su favor.

De esta manera, Luis Díaz debe seguir preparándose de la mejor manera para los próximos retos, teniendo en cuenta que el siguiente es frente al Fulham por la semifinal de la Carabao Cup el próximo miércoles 24 de enero a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana.

