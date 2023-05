Con goles, asistencias y gambetas, Luis Díaz se ha ganado el cariño de los hinchas del Liverpool, quienes, al igual que Jürgen Klopp, le demuestran su aprecio dentro y fuera de la cancha.

Justamente, como jugador referente de la temporada, el guajiro visitó la fundación Liverpool Lighthouse en donde sorprendió a un grupo de niños, quienes, al verlo junto a Oxlade-Chamberlain (volante que no continuará en los ‘reds’), brincaron de la emoción.

Fue en este escenario que ‘Luchito’ contó uno de los aspectos más complicados de vivir en Inglaterra: el idioma. Y es que para el atacante guajiro, lo más difícil de adaptarse al país fue el inglés; sin embargo, dejó claro que no es una barrera ya que lo realmente importante es aprenderlo.

Dichas palabras del atacante de 26 años se dieron durante un diálogo con la fundación, que tiene como objetivo trabajar con la comunidad local, sobre todo, con los niños y adultos que tienen el inglés como segundo idioma (L2).

With help from @VistaPrint, Ox and Lucho deliver a big surprise to the gospel choir at Liverpool Lighthouse ❤️ pic.twitter.com/iYJBwurZTO

— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2023