Este domingo fue el último partido que Jurgen Klopp dirigió como entrenador del Liverpool, equipo con el que ganó ocho títulos durante 10 temporadas. El triunfo 2-0 ante Wolves se convirtió en la despedida que muchos no querían, teniendo en cuenta lo que significó el estratega para la institución inglesa.

Después del pitido final, Klopp fue al círculo central para felicitar a los jugadores antes de girarse, con la mano sobre el corazón, hacia el público y enviar numerosos besos.

Acá, el abrazo de despedida con cada uno de los jugadores:

La huella que dejó el alemán en el club y en sus jugadores será imborrable, tal y como lo expresó el propio Luis Díaz este lunes 20 de mayo, un día después de decirle adiós en Anfield.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes, el extremo de la Selección Colombia le agradeció al alemán por confiar en él y darle la oportunidad en los ‘Reds’.

No one will ever be able to define all of Jurgen Klopp’s greatness in a text. It is too special to be understood through words alone. I owe him a lot and I’ll never forget him. I want to thank you for everything you did for me and say that I wish you all the best in the future❤️ pic.twitter.com/3GJSyF4Csd

— Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) May 20, 2024