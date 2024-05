Este lunes, 20 de mayo, Liverpool anunció al neerlandés como el nuevo técnico del equipo, en reemplazo de Jurgen Klopp, quien dejó el cargo después de 9 años.

Arne Slot, de 45 años de edad, aterrizó en la Premier League luego de brillar con el Feyenoord; club con el que logró el título de liga en 2023 y con el que consiguió ser el entrenador del año de la Eredivise en dos oportunidades.

(Vea también: “El responsable soy yo”: Mackalister, entre lágrimas por maltrato a sus hijos en El Campín)

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024