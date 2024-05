Este domingo 19 de mayo, sobre las 10 de la mañana, el Liverpool de Inglaterra jugará su último compromiso de la temporada, el cual será frente al Wolverhampton en el estadio de Anfield.

Este partido será de muchas emociones encontradas, pues marcará el final de una temporada bastante complicada para el conjunto inglés, en la que compitió de gran manera en un 90 % y por eso consiguió la clasificación a la Champions League, pero también será muy triste porque será el último compromiso que dirigirá Jurgen Klopp como técnico del primer equipo.

Ante esto, unos días antes de ese encuentro, además de los momentos emotivos con el entrenador alemán, los hinchas están tristes porque ya comenzaron las despedidas de algunos jugadores que no seguirán en el club y por eso también le dirán adiós a los aficionados.

Uno de esos es el mediocampista español Thiago Alcantara, uno de los padrinos de Luis Díaz apenas aterrizó en Inglaterra, quien luego de cuatro temporadas no renovará contrato y por eso saldrá del club.

Así lo confirmó el mismo club a través de las redes sociales en una imagen en la que le agradeció por todo lo que le dio al equipo desde que llegó proveniente del Bayern Múnich de Alemania.

Thiago Alcantara’s time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.

A truly special player. Thank you for everything, Thiago ❤️

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024