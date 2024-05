Una sorpresa se llevaron los seguidores del Liverpool este jueves 2 de mayo pese a que el equipo no pasa por un buen momento deportivo y tiene muy pocas posibilidades de quedarse con el título de la Premier, pues se estrenó oficialmente la camiseta que usará el equipo la próxima temporada.

Por medio de un video en el que aparecen las principales estrellas del club, entre ellas el colombiano Luis Díaz, el conjunto ‘Red’ lanzó la prenda con la que le harán un homenaje al aniversario 40 de la Copa de Europa que consiguieron en Roma, la cuarta de las seis que han ganado en toda su historia.

En aquella ocasión, el equipo inglés derrotó a la Roma en su casa por penaltis (2-4) y sus jugadores usaron una prenda muy similar a la que estrenó el equipo para la temporada 2024-25.

Con elementos como el café, helado y unas clásicas motocicletas, los jugadores del Liverpool lucieron y posaron ante las cámaras para mostrar la nueva camiseta.

Acá, el video en el que aparece Luis Díaz como todo un modelo:

That’s Amore 😍

Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk

— Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024