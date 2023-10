Liverpool, luego de la derrota 2-1 contra Tottenham, expuso su postura oficial luego de que las autoridades del fútbol en Inglaterra reconocieron que una anotación de Luis Díaz en ese partido estuvo mal anulada.

Comunicado de Liverpool sobre gol mal anulado a Luis Díaz contra Tottenham

El club inglés reaccionó desde su sitio web frente a la controversia que surgió en la Liga Premier, donde el colegio de árbitros del torneo profesional en ese país (PGMOL) reconoció la falla.

“El Liverpool Football Club reconoce que PGMOL admitió sus fracasos anoche [sábado 30 de septiembre]. Es evidente que no se produjo la correcta aplicación de las reglas del juego, lo que resultó en menoscabo de la integridad deportiva”, indicó en el comienzo de su comunicado.

Luego de que se divulgó qué pasó con el VAR en ese gol invalidado, tema que fue calificado por las autoridades de la Liga Premier como un “error humano”, surgió un cuestionamiento.

“Aceptamos plenamente las presiones bajo las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones deben aliviarse, no exacerbarse, con la existencia e implementación del VAR. Por lo tanto, es insatisfactorio que no se haya dado tiempo suficiente para permitir que se tomara la decisión correcta y que no haya habido ninguna intervención posterior”, afirmó el club.

¿Qué anuncio hizo Liverpool por gol mal invalidado a Luis Díaz?

Lo cierto es que, en su reacción, el club en el que milita Luis Díaz cuestionó la respuesta por parte del colegio de árbitros, lo que llevó a la queja directa frente a las medidas en ese momento.

“Que tales fallas ya hayan sido categorizadas como ‘error humano significativo’ también es inaceptable. Todos y cada uno de los resultados deben establecerse únicamente mediante la revisión y con total transparencia”, aseveró.

Precisamente, frente a esa molestia, Liverpool anunció que no se quedará quieto ante lo que sucedió en este caso, por lo que tiene planeada una evaluación para determinar el siguiente paso a tomar.

“Esto es vital para la confiabilidad de la toma de decisiones futuras, ya que se aplica a todos los clubes y los aprendizajes se utilizan para mejorar los procesos con el fin de garantizar que este tipo de situación no vuelva a ocurrir. Mientras tanto, exploraremos la gama de opciones disponibles, dada la clara necesidad de intensificación y resolución”, concluyó.

El guajiro, cuyo gol abrió camino a esta controversia, ha demostrado su buen momento como artillero a nivel local y en Europa League, que para este caso tuvo en la falla un obstáculo que no superó.

