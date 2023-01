Si bien a Messi no le gusta mucho el protagonismo fuera de las canchas, en las plataformas digitales se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes.

Varias semanas después de haber alcanzado la gloria con Argentina, el ’10’ sigue sin creer que es una de las figuras más mediáticas del mundo.

Prueba de ello es que una publicación suya alzando el trofeo del torneo se convirtió en la imagen con más ‘likes‘ en la historia de Instagram.

Justamente, el argentino aprovechó una entrevista que le hicieron desde Francia para Urbana Play y que fue publicada a través de YouTube, para contar aspectos de cómo vivió desde las redes sociales su consagración.

A propósito de su fotografía con la Copa del mundo, Messi reveló que durante esos días recibió millones de mensajes al conquistar el título, lo que hizo que se le bloqueara su cuenta.

“No buscaba ser la foto más ‘likeada’ ni mucho menos. Pero ahí está también eso. Eso muestra un poco lo que la gente quería verme con esa Copa. Es muy difícil contestar todo, tenía un millón de mensajes en Instagram y se me terminó bloqueando, borrando muchos mensajes que no llegué a ver. Fue una locura”.