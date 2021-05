green

Los ‘looks’ de Lionel Messi cambian con frecuencia, especialmente en su corte de cabello y su barba. Por ello, en aquella entrevista con el medio de comunicación argentino, la ‘Pulga’ explicó que antes tenía que rasurarse constantemente:

“El tema de la barba fue que llevaba mucho tiempo afeitándome, yo estaba con Gillette y me decían que, dentro de lo posible, vaya afeitado”, dijo el astro argentino.

No obstante, él detalló el momento en que dejó de afeitarse reiteradamente: “Hasta que no estábamos más y dije no me afeito más, y fue quedando. Creo que esto fue en la Copa América de Estados Unidos en 2016”.

Messi afirmó que en el certamen internacional había muchos compañeros, como Nicolás Otamendi y ‘Pocho’ Lavezzi que tenían barba: “Había varios, y me fue quedando, me fue quedando. Y lo dejé. Por ahí me agarra la locura y me la saco. Igual que el pelo, me dejo largo, llega un momento que me molesta y me corto”.

El delantero de Barcelona también comentó que Antonella le ayuda a elegir su vestimenta: “Yo no soy mucho de eso. No tengo nada especial. Es todo como va viniendo. Es casual”.

Dentro de las curiosidades que dijo en la conversación, el zurdo agregó que gasta “muchísimo” tiempo en el celular, pero que esto no le pasa con otros artefactos tecnológicos, y que le gusta ver fútbol y seguir las diferentes ligas como un aficionado más.

Messi ya terminó la temporada con Barcelona y el balance no fue el mejor, debido a que el equipo no pudo ganar la liga española ni la UEFA Champions League. Finalmente, el argentino ya prepara lo que será su actuación con la Selección Argentina.