Todo parece indicar que, así no se haya hecho oficial aún, el Barcelona ya tiene concretado su primer fichaje para la próxima temporada. Se trata del delantero argentino Sergio Agüero, quien termina contrato con el Manchester City y está totalmente libre.

La noticia no es menor, teniendo en cuenta que el goleador es uno de los mejores amigos de Lionel Messi. Más allá de las anotaciones que pueda aportar en la cancha, la llegada del popular ‘Kun’ es entendida en todo el mundo como la jugada de la directiva del Barcelona para convencer al ’10’ de que se quede en el club.

Cabe recordar que Messi también termina contrato con el club catalán en los próximos días y que, actualmente, está en total libertad de negociar con cualquier equipo del mundo que se lo quiera llevar. De hecho, el argentino quiso irse del equipo en agosto del año pasado, pero por temas legales no lo pudo hacer.

De acuerdo con las informaciones que dieron sobre la contratación de Agüero varios periodistas en Europa, el delantero firmará un contrato de dos años con el Barcelona, lo que quiere decir que jugará allí hasta junio de 2023. De igual manera, al ‘Kun’ le habría prometido una bonificación monetaria en caso de que el club ‘culé’ se corone campeón de la Champions League.

El contrato entre las partes se firmaría como tal días después de la final de la Champions League, en la que Agüero buscará coronarse campeón con el Manchester City, para así cerrar de la mejor manera un ciclo dorado en el que se va por la puerta grande como ídolo de ese equipo inglés.

Por el momento, se desconoce el salario anual que tendría el goleador, pero desde ya los aficionados del Barcelona se están ilusionando con el frente de ataque que podrían conformar con él, Messi y Griezmann.

Agüero viajará a la su nuevo hogar solo hasta después de la Copa América. Cuando se termine la final de la Champions, el ‘Kun’ deberá sumarse a la concentración de la Selección Argentina para los dos partidos de Eliminatorias del 3 y 8 de junio, y luego afrontar el certamen continental.

Estas fueron algunas de las informaciones que se conocieron sobre la llegada de Agüero al Barcelona:

Sergio Agüero to Barcelona, here we go! He’s set to join until June 2023, agreement reached. Bonus included in case Barça will win the UCL. 🔵🔴 #FCB

More: Barcelona are also getting closer to sign Memphis Depay. He confirmed to his new lawyers that he wants to join Barça 🚨🇳🇱

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2021