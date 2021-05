green

La temporada para el Barcelona prácticamente ya terminó. Con la derrota frente a Levante, los catalanes quedaron a siete puntos del Atlético de Madrid y solo queda un partido por jugar. La junta directiva, liderada por Joan Laporta, está trabajando por reforzar el equipo para que este sea protagonista en la próxima temporada, especialmente en la UEFA Champions League.

Desde hace varios meses se ha especulado con posibles fichajes como el de Sergio ‘Kun’ Agüero. Pero uno de los más sonados era el de Memphis Depay, un jugador neerlandés, quien habría sido pedido directamente por Ronald Koeman.

Según el diario L’Équipe, solo faltan detalles para que el delantero se convierta en nuevo jugador del Barcelona. El futbolista habría aceptado un salario no tan elevado debido a las condiciones económicas del club.

La información también fue compartida por Mundo Deportivo, que agregó que el neerlandés “prioriza jugar en el Camp Nou por delante de otras propuestas como las de la Juventus, el Inter de Milán o el Atlético de Madrid”.

El medio español ya había anticipado que Depay estuvo buscando casa en Barcelona, en la zona Pedralbes. Este refuerzo no le cierra la puerta a Sergio Agüero, quien también sería contratado. No obstante, Martin Braithwaite sería el futbolista que no tendría lugar en el equipo.

Por ahora, esos son los nombres más fuertes que suenan en el mercado de pases para el Barcelona, debido a que Neymar, quien era otra posible contratación, renovó con el Paris Saint-Germain hasta el 2025.

Barcelona volverá a jugar por la liga española el próximo sábado, 22 de mayo, cuando enfrente al Eibar. El partido se disputará a las 11 de la mañana (hora colombiana). La Liga se definirá entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.