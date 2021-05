green

Desde hace varias semanas se viene rumorando la llegada de Sergio Agüero al Barcelona. Sin embargo, esta especulación se estaba enfriando e, incluso, el delantero fue relacionado con el Everton de James Rodríguez.

Este jueves, el ‘Kun’ volvió a aparecer en las portadas y publicaciones de algunos diarios deportivos de Europa, que dicen que el fichaje del goleador al equipo ‘Culé’ está casi listo.

El ‘Barça’ y el agente del futbolista “han llegado a un principio de acuerdo para que el argentino se convierta, a partir del 1 de julio, en nuevo jugador de la entidad ‘Azulgrana’”, según Sport.

El medio explicó que si el fichaje se oficializa, la contratación “será por condiciones económicas valorables” para el Barcelona, debido a que el club “tiene que ajustar el presupuesto”. Esto aplica para todos los nuevos jugadores que lleguen.

La versión también fue replicada por Mundo Deportivo, que agregó que el argentino no tendría problema en recibir menos de los 12 millones de euros que ganaba en el Manchester City; además, pese a que el ‘Kun’ no ha tenido la regularidad deseada en esta temporada, “la directiva de Barcelona cree que “sigue siendo una garantía de gol”.

No obstante, Sport también comentó que uno de los pretendientes de Agüero es la Juventus, pero él descartaría esa oferta porque prefiere volver a España, donde ya jugó, pero con el Atlético de Madrid.

Esta posible contratación no afectaría las intenciones de Ronald Koeman de fichar al neerlandés Memphis Depay, futbolista de Olympique de Lyon. No obstante, esto podría significar la salida de Martin Braithwaite, quien no tendría lugar en el equipo.

Por ahora, Sergio Agüero debe prepararse para afrontar la final de la UEFA Champions League con el Manchester City, partido que ya tiene una sede definida y que se jugará con público.