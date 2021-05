green

Faustino Hernán Asprilla es uno de los personajes más reconocidos en Colombia. Varias de sus anécdotas se han popularizado, como la vez que contó cuál fue el peor técnico que tuvo durante su carrera deportiva.

Deportes favoritos del ‘Tino’ Asprilla

Dentro de algunas particularidades, el exdelantero mencionó, en una entrevista con ‘Suso’, que en su juventud practicó otros deportes: “Me gustaba el baloncesto y el voleibol. Hubo una época en que me dediqué a jugar baloncesto todo el tiempo porque dije: ‘Voy a parar con el fútbol’”.

El ‘Tino agregó que esa experiencia le ayudó a fortalecer sus habilidades: “Eso me sirvió mucho porque, como estaba en plena época de crecimiento, yo saltaba muy bien y hacía un sostenido cuando lanzaba la bola”. Por ello, él dijo que ese movimiento le permitió tener un mejor salto cuando iba a cabecear en el fútbol.

Mayor miedo de Faustino Asprilla

En aquella conversación con ‘Suso’, Asprilla confesó que en su infancia le tenía miedo a un animal en particular: “En mi casa teníamos un patio muy grande y había un gallo enorme. Este quería a mis hermanos, a todo el mundo, pero a mí no. No me vaya a preguntar por qué. Lo único que sé es que ese gallo solo me atacaba a mí”.

Animal favorito de Faustino Asprilla

“De niño solo veía películas de vaqueros por los caballos, es mi animal favorito”, le dijo el ‘Tino’ a ‘Suso’. Igualmente, en su cuenta de Instagram, el ‘Tino’ ha publicado un video, ratificando su gusto:

Finalmente, dentro de otros aspectos curiosos, Asprilla también habla varios idiomas, como el inglés, italiano y portugués.