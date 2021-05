green

Durante las últimas horas, el ‘Tino’ Asprilla estuvo en el ojo del huracán luego de que en Twitter se viralizara un video en el que un par de manifestantes del paro nacional aseguraron que el exdelantero de la Selección Colombia los amenazó por no dejarlo pasar por la carretera en la que se movilizaba.

La grabación se compartió profusamente, con todo tipo de críticas al exfutbolista. Es por eso que esta mañana él decidió referirse al respecto ante la opinión pública, para dar su versión de los hechos.

Asprilla señaló que en ningún momento amenazó con atentar contra la vida de los manifestantes que se encontraban en esa zona de Tuluá. Además, se quejó de que en el video que difundieran contra él lo insultaran por ser negro.

“Con mentiras han difundido un video donde se ve el racismo que tienen en contra mía, por la forma como me tratan. Yo iba pasando por ahí, iba a salir, estaba cerrado, me regresé. Un tipo me insultó, llegó otro tipo, también me insultó. En ningún momento me bajo del carro, ahí estaba la Policía. Di la vuelta y me regreso para mi casa“, manifestó el exjugador.

Después de hacer referencia al episodio como tal, el ahora panelista del canal ESPN Colombia pidió a sus seguidores que tuvieran conciencia del difícil momento que vive el país por estos días e insistió en que él sería incapaz de maltratar a alguien del común.

“La gente es muy malintencionada. Es un momento muy delicado en este país como para que estén diciendo mentiras a las personas. Todo el que me conoce sabe que soy incapaz de hacerle daño a la gente. Les pido mucha cordura, tratar de dialogar, no estoy ni a favor ni en contra de lo que está pasando. Me duele mucho mi país, como a todos. He recibido muchísimas amenazas, gracias a esta niña que publicó este video diciendo mentiras, que yo estaba en contra de la gente”, concluyó.

