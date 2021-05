La UEFA oficializó este jueves que la ciudad portuguesa será la sede de la final de la Liga de Campeones europea de fútbol entre los ingleses Chelsea y Manchester City el 29 de mayo, en lugar de Estambul, que fue descartada por la situación sanitaria actual.

En un comunicado, la instancia europea indicó que 6.000 entradas estarán a disposición de cada club para la venta a sus seguidores, precisando que el número total de espectadores autorizados en el estadio (con aforo total en época normal para 50.000 personas) se comunicará más adelante.

La final estaba programada hasta ahora en el estadio Atatürk de Estambul, pero las restricciones de viaje entre Turquía y el Reino Unido por la pandemia de COVID-19 dieron impulso al cambio de planes. La final del 2020 también estaba pactada para jugarse en Turquía, pero se disputó finalmente en Lisboa, Portugal.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.

6,000 fans of each team will be able to attend.

Full story: ⬇️

