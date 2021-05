En plena subida al último puerto de montaña del día, Pieter Serry bajó el ritmo y estaba esperando a que el carro de su equipo lo alcanzara para tomar algunas provisiones.

Sin embargo, el conductor del carro del equipo Bike Exchange no se dio cuenta de que el pedalista del Deceuninck-Quick Step prácticamente frenó y por estar más pendiente de otro carro con el que iba a la par y con el que al parecer estaba hablando, ocurrió el accidente.

Afortunadamente el golpe no fue tan duro, pues iban a poca velocidad, pero sí pudo ser mucho peor. Pues si no es porque el conductor frena rápido, el carro pudo haber pasado por encima de Pieter Serry.

El ciclista belga estuvo durante varios segundos en el piso, luego de ser arrollado, y una vez se levantó, lanzó varios manotazos al carro del Bike Exchange, para luego montarse de nuevo a su bicicleta y seguir como si nada en el Giro de Italia.

😶Bike Exchange team car accidentally hits Deceuninck–Quick-Step rider, Pieter Serry. Still gets back up, deservedly annoyed. #Giro104

