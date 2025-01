Luego de la sorpresiva salida de Leonel Álvarez como técnico del Deportivo Pereira, el antioqueño cayó bien parado en el Emelec de Ecuador, uno de los clubes más importantes de ese país, pero hasta ahora las cosas no le han salido como él esperaba.

De hecho, en la última temporada terminó en la última posición del campeonato con solo 9 unidades sumadas en 15 partidos disputados, dejando muchas dudas en la afición del club de Guayaquil.

Esto, dice la prensa local, se debió a que el camerino estaba roto y el técnico no estaba haciendo bien su trabajo, pero la realidad salió a la luz en las últimas horas cuando Álvarez volvió de sus vacaciones y se sumó de nuevo a los trabajos de la institución.

En atención a los medios de comunicación desde el aeropuerto de Guayaquil, Álvarez destapó lo que realmente llevó al mal momento del equipo, que fue principalmente la falta de motivación al trabajar porque no les están pagando ni al técnico ni a los futbolistas.

“Yo voy para el cuarto mes que no cobro ni un peso. No es como se dice que estoy al día. […] Es difícil y complejo que a uno no le cumplan. Lo mismo pasa con los jugadores. Ahora empezamos la pretemporada y esperamos hacerlo con pie derecho”, comenzó explicando el exfutbolista.