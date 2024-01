Deportivo Pereira recibe este miércoles a las 4 de la tarde en el estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga Colombiana. Los ‘Matecañas’ llegan a este juego con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos tras haber iniciado el campeonato con empate 2-2 ante Deportivo Cali y posteriormente caer derrotados por la mínima diferencia frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

En rueda de prensa previa al duelo ante los ‘Volcánicos’, el director técnico Leonel Álvarez aprovechó el espacio con los medios de comunicación para aclarar sobre el por qué finalmente no llega a la institución risaraldense el arquero venezolano Wilker Faríñez y cortar así rumores “malintencionados” para centrarse en hablar del juego y en lograr la primera victoria ante Pasto en un duelo que cataloga como una final.

“El médico me acompaña hoy porque viene a aclarar el tema Fariñez. Es un médico muy preparado y a él se le hizo un proceso profesional”.

“El médico nos acompaña porque se va cansando uno de tanto chisme y tanta cosa hermano, vamos a preocuparnos de sacar un proyecto adelante y sacar un equipo adelante pero se va cansando uno de que le estén metiendo la culpa a alguien y no es así . Aquí hay un médico muy calificado, muy preparado en el caso Faríñez, entonces el malo fui yo”.

“Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”.

Médico Camilo Lopera.

