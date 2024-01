Atlético Nacional está en un cambio en cuanto a su gestión deportiva, por lo que ahora ya no hacen grandes contrataciones, sino que confían en sus divisiones juveniles para que más futbolistas debuten y, si destacan, que se puedan vender a un precio razonable al exterior, una idea con la que los aficionados no están muy contentos, pero que igual tendrán que asimilar.

En medio de ese plan, hay un futbolista en particular que ha destacado de gran manera, por lo que ha sido convocado a la Selección Colombia Sub-20 y Sub-23 y por eso mismo ha despertado el interés de clubes en Europa, el extremo Óscar Perea.

Este es un futbolista de 18 años de edad que mide 1.80, tiene gran fortaleza física, es rápido y su manejo de balón es muy bueno, por lo que seguramente no durará mucho en el club antioqueño y su llegada al ‘viejo continente’ es cada vez más cercano.

De hecho, su participación en el Torneo Preolímpico 2024, en el que Colombia ha perdido todos los partidos, ha ayudado que se acerque a clubes muy importantes, principalmente, de Alemania.

Tal como informó el periodista alemán Dominik Schneider, son tres clubes alemanes los que ya preguntaron y se acercaron a hablar con el jugador para tratar de contratarlo de cara a la temporada 2024-2025.

Se trata del Bayer Leverkusen, equipo en el que juega el colombiano Gustavo Puerta y es actual líder de la Liga de Alemania, Borussia Dortmund y el Stuttgart. Sin embargo, también habría interés de equipos de la Premier League de Inglaterra y La Liga de España, por lo que la competencia no va a estar sencilla.

🚨 Excl. 🇩🇪🇨🇴

Oscar #Perea of #AtlNacional has attracted interest from #Bundesliga. #Bayer04 + #VfBStuttgart + #BorussiaDortmund asked for information about Colombian winger. No offer so far. Clubs from #LaLiga + #PremierLeague + #Ligue1 also interested.#ligadimayor #bvb #vfb pic.twitter.com/H52zPntjLW

— Dominik Schneider (@FT_schneidi) January 29, 2024