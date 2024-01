La anfitriona Venezuela venció este lunes 29 de enero 1-0 a Colombia para mantener sus esperanzas de clasificar a la fase final del Torneo Preolímpico que entrega dos cupos a los Juegos Olímpicos París 2024, pero para avanzar tendrá que derrotar el jueves a Brasil.

Jovanny Bolívar anotó de cabeza en un tiro de esquina al minuto 34 y le dio el triunfo a la ‘Vinotinto’ en el estadio Brígido Iriarte, en Caracas. Brasil, que superó 2-0 a Ecuador a primera hora, lidera el Grupo A con nueve puntos en tres partidos, seguida por Ecuador con siete (en cuatro juegos) y Venezuela con cinco unidades en tres compromisos.

Bolivia, con una unidad en su cuenta, y Colombia, que aún no ha sumado, están fuera de carrera.

Pese a contar con una buena nómina en cuanto a nombres, el equipo dirigido por Héctor Cárdenas no encontró el fútbol esperado y firmó una presentación para el olvido. Por tal motivo, diferentes usuarios en redes sociales se pronunciaran y expresaran su decepción por la imagen tan pobre que dejó le combinado nacional.

Periodistas como Antonio Casale y Andrés Marocco se sumaron y tacharon de vergonzoso lo ocurrido con la Selección a lo largo de la competencia.

Seguimos pensando que somos potencia en fútbol en el continente. Venezuela y Ecuador nos atendieron en el sub 23…..por lo menos reconozcamos nuestro tamaño

Por su parte, Marocco escribió: “Señores de la Federación ya es hora de cambiar, por favor. No más. No se puede caer más bajo”.

Que vergüenza la Sub 23 de Cárdenas . Sin puntos a una fecha de terminar la fase de grupos. Señores de la @FCF_Oficial ya es hora de cambiar por favor ! No más !!!

No se puede caer más bajo .

— Andres Marocco (@andresmarocco) January 30, 2024