Daniel Muñoz ha sido uno de los jugadores de la Selección Colombia que más ha sonado durante los últimos días, dado que va a salir del Genk de Bélgica para sumarse al Crystal Palace por lo que resta de la temporada.

Sin embargo, aunque se creía que iba a ser una transacción fácil, y más teniendo en cuenta que el equipo inglés va a desembolsar una cantidad importante de dinero, al final no ha sido tan sencillo y por eso es que el jugador tomó la decisión de no entrenar más con el Genk para presionar su salida.

De hecho, las cosas van tan avanzadas, que hasta el técnico del conjunto inglés, Roy Hodgson, uno de los más importantes en la historia de ese país, ya quiere terminar el negocio para contar con el colombiano y ponerlo a debutar lo más pronto posible.

En la previa del partido entre el equipo de Londres y el Sheffield United, correspondiente a la jornada 22 de la Premier League, al técnico le preguntaron sobre el colombiano y su respuesta sorprendió debido a los elogios que dijo.

“Tenemos esperanzas de poder anunciar su fichaje muy pronto. Está aquí, ha estado pasando por exámenes médicos, pero aún quedan uno o dos asuntos que resolver antes de que podamos decir que será jugador del Crystal Palace”, reconoció Hodgson.

