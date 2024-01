Todo parece indicar que la presión que les metió el jugador de la Selección Colombia a las directivas del equipo belga dio sus frutos, pues este miércoles se conoció que no quiso entrenar con el equipo para que le facilitaran su salida ante el posible rumor de que el Crystal Palace quería ficharlo.

Aunque se mencionó en su momento que las cifras que se manejaban entre ambos equipos no eran muy similares, al parecer las negociaciones llegaron a un buen puerto y el ‘cafetero’ se convertirá en nuevo jugador del equipo inglés.

Así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano, especializado en fichajes, quien mencionó que Muñoz viajará este mismo viernes a Londres para someterse a los exámenes médicos.

De acuerdo con el comunicador, Crystal Palace pagará al Genk 10 millones de euros por su fichaje (con bonos incluidos), que equivalen a un poco más de 42.800 millones de pesos.

🔴🔵🇨🇴 Crystal Palace agree on deal to sign Daniel Muñoz from Genk, done and set to be sealed.

He’s travelling to London today in order to undergo medical tests.

Fee will be €10m add-ons included, also sell on clause will be part of package as per @BobFaesen.

Here we go 🦅 pic.twitter.com/7hdLsgXvWx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024