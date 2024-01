Uno de los jugadores más importantes de Millonarios y que más ha utilizado Alberto Gamero en los últimos meses ha sido el extremo derecho Edgar Guerra, quien desde la salida de Óscar Cortés encontró un lugar en la nómina titular y este ha respondido con velocidad y goles.

De hecho, en la primera jornada de la Liga BetPlay el jugador de 22 años se reportó con un triplete de goles que ayudó a que Millonarios venciera por 5-0 a Independiente Medellín.

Sin embargo, hay un problema serio y es que el futbolista no ha querido renovar su contrato con la institución, por lo que le quedan menos de cinco meses y, si no firma, queda como agente libre y podrá negociar con cualquier club sin inconvenientes.

Esto ha sido algo muy criticado por parte de la afición y de cierto modo hasta del cuerpo técnico, razón por la cual no fue convocado al último partido contra Bucaramanga, según explicó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Ante esto, muchos han dicho que esta acción se podría tomar como un acoso laboral, dado que es presionar para que firme un nuevo contrato o simplemente no jugar más, lo que sería algo muy grave para Millonarios, pero el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche, aclaró la situación y le bajó los ánimos a la marea.

Según argumentó González Puche, en diálogo con El Tiempo, el jugador está recibiendo las mismas condiciones que el resto de sus compañeros y por eso no es catalogado como un acoso, dado que la no convocatoria igual puede ser por un tema táctico y una decisión del cuerpo técnico.

“Son decisiones técnicas que padecemos los futbolistas cuando no queremos renovar. Le pasó a David Ospina en Francia y sufrió un año porque no quería firmar por cuatro años más. Eso frustra la posibilidad de un desarrollo profesional, pero Guerra está siendo tratado como los demás, entrena como todos, recibe la ropa como sus compañeros, pero no lo convocan. Se configura un acoso cuando no le dan las condiciones”, explicó Puche.