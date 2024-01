Millonarios sumó una nueva baja para enfrentar a Atlético Bucaramanga este 28 de enero, la cual pocos hinchas se esperaban ya que no está relacionada con alguna lesión.

Y es que en la lista de convocados de Millonarios no figura Édgar Guerra, extremo de 22 años, que en la primera fecha le anotó un triplete a Independiente Medellín y tuvo una buena actuación en la final de Superliga ante Junior.

¡Por los 3 puntos en la Ciudad Bonita! ✈️💙⚽️🔝 ▶️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al Bucaramanga en el Alfonso López. #JuntosPorLaGrandeza pic.twitter.com/ArSX9Nh1Eg — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 27, 2024

Según informó el periodista Diego Rueda, la ausencia de Guerra en el estadio Alfonso López se debe a que el atacante se declaró en ‘rebeldía’ al tener malos comportamientos y no firmar la extensión de su contrato, que va hasta junio de 2024.

De hecho, el periodista detalló que la intención del futbolista es salir como jugador libre a mitad de año para firmar con un equipo del exterior. El sueño de Guerra es jugar en Europa.

“Millonarios le ha ofrecido a Édgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado. El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

*El jugador quiere irse libre en junio, cuando cumple su contrato — Diego Rueda (@diegonoticia) January 27, 2024

Así pues, Millonarios y Alberto Gamero tomaron la decisión de no contar más con el extremo, lo cual es una baja sensible en ataque para el equipo, teniendo en cuenta las ausencias por lesión de Daniel Cataño, Luis Paredes, Jader Valencia y Santiago Giordana, así como la de Daniel Ruiz por convocatoria a la Selección Colombia sub-23.

