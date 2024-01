El inicio de año de Millonarios ha sido una montaña rusa para los aficionados, dado que las directivas no hicieron muchas contrataciones, el equipo perdió el juego de ida de la Superliga, ganó por goleada en el debut de la Liga BetPlay y ahora, tan solo un día antes de jugar de nuevo frente al Junior, han sonado posibles salidas de algunos de sus mejores jugadores.

A primera hora, por ejemplo, surgió el rumor de que Estudiantes de La Plata está detrás de Álvaro Montero y que hasta ya hizo una importante oferta, por lo que el arquero tendría el interés de dejar al club bogotano.

Además, ahora también salió la información de que otra de las figuras del equipo bogotano, que está fino con la definición y por eso marcó tres goles en la última fecha, se podría ir y que desde España lo estarían buscando.

Édgar Guerra podría salir de Millonarios

Según comentó el periodista Javier Hernández Bonnet, de Blu Radio, el extremo derecho Édgar Guerra, quien tiene 22 años de edad, sería el próximo jugador a salir de la institución.

“Millonarios le hizo una oferta de renovación, pero Águilas Doradas le ofreció un salario que supera el 40 % a lo que le ofrecían en un principio. Pereira, por su parte, le quiere duplicar o triplicar lo que gana actualmente, así que Leonel Álvarez también lo quiere. Finalmente, Junior también preguntó”, dijo el periodista en el programa ‘Blog deportivo’.

Y agregó: “Y como todo esto comienza a trascender, en las últimas horas apareció un empresario que le pidió a Millonarios un tiempo porque asegura que le tiene un equipo en España y que por eso podría dar el salto a Europa muy pronto”.

Cabe destacar que Édgar Guerra tiene contrato con Millonarios hasta junio de 2024 y aún no se avanza en la renovación, por lo que si no se llega a un acuerdo, el futbolista quedará como agente libre y podrá negociar con cualquier club, lo que no le dejaría ni un solo peso al equipo bogotano por su transferencia.

Teniendo esto en cuenta, las directivas ahora se concentrarán en llegar a un acuerdo con el jugador que marcó tres goles en la primera jornada de la Liga BetPlay y por eso quedaría de lado, nuevamente, la búsqueda de un extremo para este año.

