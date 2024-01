En la noche de este jueves 18 de enero, Junior de Barranquilla superó a Millonarios por marcador de 1-0, con un gol de penalti de Carlos Bacca, en el partido de ida de la Superliga del fútbol colombiano. Tras el final de este encuentro, Alberto Gamero, técnico del equipo bogotano, atendió los medios de comunicación y explicó el resultado.

Asimismo, dijo que esperará lo que suceda con Mackálister Silva y Luis Paredes, que salieron con molestias, hablando del caso de Quiñones, a quien también sacó después de cometer el discutido penal del gol:

Por otro lado, Gamero habló de la posibilidad de contratar a un jugador que se desempeñe en la función de extremo.

“Es un tema que se debe evaluar, pero yo no me puedo quedar de brazos cruzados hasta que llegue un extremo. Por eso, debo ayudar a mejor a los jugadores que tenemos actualmente en esa posición. Tampoco considero que hayan jugado un mal partido los futbolistas que estuvieron ocupando ese lugar. Incluso, por momentos me parece que controlamos a los extremos de ellos. Eso sí, en ningún momento ni yo y menos los directivos hemos dicho que ya no vienen más refuerzos”, mencionó.