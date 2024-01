A mediados del pasado octubre, Millonarios anunció la renovación del guardameta de 28 años por tres años más, teniendo en cuenta que se ha convertido en una de las figuras del equipo dirigido por Alberto Gamero.

Sin embargo, este martes 23 de enero se conoció que el portero está pensando en dejar la institución bogotana, ya que desde el fútbol argentino llegó una oferta para contratarlo.

Así lo dio a conocer el periodista César Augusto Londoño en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, donde dio detalles del dinero que está pidiendo Millonarios para dejar salir al arquero de la Selección Colombia.

A las oficinas del club ‘Embajador’ llegó una oferta en las últimas horas proveniente de Estudiantes de Argentina, equipo que, como lo hará Millonarios, disputará la Copa Libertadores este año. Según Londoño, el club argentino recibió al menos 9,5 millones de dólares por la venta de un jugador y parte de ese dinero sería destinado para contratar al portero colombiano.

El periodista deportivo mencionó que inicialmente Estudiantes ofertó 1’750.000 dólares, es decir un poco más de 6.900 millones de pesos colombianos al cambio de hoy, pero esto no cumplió con ninguna expectativa.

A raíz de esto, el club argentino envió una nueva propuesta, pero esta fue de 2.5 millones de dólares, que equivalen a unos 9.800 millones de pesos.

Acá, lo contado por César Augusto Londoño:

Lo que llama la atención es que, pese a que esa cifra no será aceptada por el club bogotano, el portero les habría pedido a las directivas evaluar la posibilidad de venderlo.

“Álvaro Montero presiona, pero Millonarios le está diciendo mire, primero los argentinos no pagan, y segundo, lo dijo Milei, la inflación en Argentina es de 1 % diario. A los jugadores que contratan, los contratan en dólares y terminan pagándoles en pesos. Montero lo debería pensar mejor”, agregó César Augusto al respecto.

Por último, el periodista aseguró que las directivas de Millonarios accedieron a su petición y le pidieron a Estudiantes “6 millones de dólares, pero de contado”. En ese sentido, el ‘Embajador’ pidió unos 23.700 millones de pesos por su portero titular.

