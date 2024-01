El Deportivo Cali no vive un momento sencillo en su historia, pues la relación entre hinchas y directivos está prácticamente rota, los jugadores no despegan del todo, aún no consiguen ganar esta temporada y el tema de la tabla del descenso es un estrés constante.

De hecho, en la Liga BetPlay 2024-1 ha sumado dos empates, frente al Pereira y al Alianza FC, pese a las grandes contrataciones que hizo para este año, por lo que no salen de la zona roja del campeonato y los hinchas ya están perdiendo la paciencia.

Sin embargo, más allá de que la situación deportiva es alarmante, ahora ocurrió un hecho muy grave que podría tener implicaciones muy importantes en el desempeño del equipo, ya que los jugadores, directivos y cuerpo técnico recibieron amenazas debido a una práctica indignante por parte de un sector de la hinchada.

Publicaron los números de los jugadores del Deportivo Cali

A través de las redes sociales, a una página de aficionados le pareció una buena idea conseguirse el número de los directivos, jugadores y el técnico de la Pava, publicarlo en las redes sociales y que así los hinchas los pudieran llamar y escribir.

Sin embargo, como era obvio, los mensajes no son nada amables e incluso algunos han sido de amenazas, ya que los aficionados están molestos y creen que si el proceso sigue como va se puede descender.

Esto ha causado gran preocupación entre los jugadores, cuerpo técnico y familiares, ya que algunos temen por su integridad y por eso ya le avisaron a la Policía Nacional para que esté al tanto de la situación.

“Es muy triste y al mismo tiempo preocupante lo que está sucediendo, no podemos llegar a esta situación. Lo del ‘profe’ Jaime es cierto y por eso está preocupado como todos nosotros por todos esos comentarios. Las autoridades ya están al tanto de lo que se está presentando”, explicó Guido Jaramillo, máximo dirigente del equipo, en diálogo con El País.

Por lo pronto, el Cali debe seguir preparándose para sumar la mayor cantidad de puntos posibles durante este año para no caer a la segunda división y su primer reto será, precisamente, contra el actual líder de la Liga BetPlay, Fortaleza, este martes 30 de enero a partir de las 6:15 de la tarde.

