El entrenador venezolano César Farías tuvo un exitoso inicio en su carrera como entrenador del América de Cali, dado que le devolvió la ilusión a los hinchas luego de la contundente victoria de 4-1 sobre Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

💥👹 ¡Pero qué partido, qué clásico vivimos en la segunda jornada de #LALIGAxWIN entre América y Nacional! 💥👹 👉 Ramos, Sarmiento, Holgado y Valencia anotaron para América.

👉 Espinoza marcó para Nacional. pic.twitter.com/50NP46Sirl — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 29, 2024

(Ver también: Hincha de América de Cali se burló de sí mismo y troleó a periodista: “Mire la mano”)

Sin embargo, con lo que no comenzó del todo bien fue con sus declaraciones, puesto que en la rueda de prensa posterior al partido no le contestó de la mejor manera a los periodistas y ahora hasta criticó a algunos de sus colegas por cómo manejan sus equipos.

Lee También

César Farías criticó a los jóvenes entrenadores colombianos

De hecho, en diálogo con ‘El alargue’ de Caracol Radio, Farías aseguró que los nuevos técnicos, los jóvenes como el caso de Jhon Bodmer y Lucas González, por ejemplo, tienen mucho que aprender todavía y que deben seguir un proceso para saber manejar los equipos, como les tocó a ellos.

“Los jóvenes entrenadores tienen que tener respeto por los demás. Algunos tuvimos que dirigir muchos años antes de tener un equipo grande. Otros tienen la suerte de hacerlo al inicio de sus carreras. Hay que tener respeto por la gente, no importa el estilo, no importa la forma”, explicó.

Y hasta habló de más de otros equipos también como Millonarios, Medellín y hasta el mismo América de Cali, equipo al cual dirige actualmente: “Escucho hablar de Millonarios y nosotros en Águilas hicimos más puntos que ellos, que América, que DIM. He visto que empiezan a criticar al que se mete atrás. Cada quien hace lo que puede, tu deber es resolverlo. No puedes ser hombre de una sola teoría. Hay que respetar al oponente, quitarle el mérito al otro no es lo más correcto”.

(Ver también: América de Cali presentó oficialmente la plantilla masculina y femenina para afrontar 2024)

En conclusión, Farías no está muy conforme con lo que han hecho los jóvenes entrenadores, ya que considera que deben seguir un proceso, respetar al rival, conocer mejor el medio y ahí sí podrán hablar o criticar al estilo de juego de otra institución.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.