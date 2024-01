El abultado marcador con el que terminó el partido entre América de Cali y Atlético Nacional (ganó el ‘Escarlata’ 4-1) hizo que diferentes seguidores del conjunto antioqueño pusieran en duda la continuidad del entrenador John Bodmer.

(Vea también: “Está hablando mucho”: Vélez predijo futuro de Bodmer, luego de la derrota con América)

A raíz de ello, en redes sociales comenzaron a aparecer nombres de posibles reemplazantes, entre los que se mencionó a Lucas González, quien sorpresivamente fue destituido del América hace unas semanas y hoy en día se encuentra sin equipo.

¿Lucas González podría volver a Atlético Nacional?

Antes de ser entrenador de un equipo profesional, el bogotano de 42 años estuvo al frente de las inferiores menores del ‘Verdolaga’. Y aunque en las últimas horas se rumoró con la opción de regresar al cuadro antioqueño, el DT fue tajante respecto a esa posibilidad.

“Estas cosas pasan en el fútbol. Ayer fue un resultado abultado y eso hace que le hincha se exprese y se creen rumores. Nacional es un grandísimo club, trabajé allí en divisiones menores, pero ahora tiene un entrenador y ojalá le vaya bien en competencia internacional. Por el bien del fútbol colombiano esperemos que enderece el rumbo pronto”, aseguró González en ‘El Vbar’, de Caracol Radio.

Pero allí no quedó todo, pues también explicó si desde las directivas de Nacional lo han contactado para plantearle un posible regreso.

“No me hablaron para volver a Nacional, como digo, tiene entrenador ahora. No he tenido conversaciones, solamente algunos mensajes en Twitter preguntando si hay algo. Máximo respeto a ellos que tienen entrenador”, agregó, refiriéndose a Bodmer.

Lee También

Por último, González no descartó en un futuro regresar al club paisa, donde aseguró tener una buena relación con Francisco Maturana y René Higuita.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.