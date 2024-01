Carlos Darwin Quintero fue uno de los señalados por la prensa vallecaucana de tener problemas con Lucas González, los cuales habrían ocasionado una ruptura en la relación y, posteriormente, la salida del entrenador de la dirección técnica.

Ante ello, el ahora delantero del Deportivo Pereira le salió el paso a las versiones y contó su “verdad” de lo que ocurrió con el estratega cartagenero en 2023.

Según reveló Quintero en Win Sports, el único ‘lío’ que tuvo con González fue que él no lo iba a tener en cuenta para la próxima temporada y fue por ello que decidió fichar por el conjunto ‘Matecaña’.

“La verdad, con Lucas nunca hubo inconveniente o problema, ni siquiera una subida del tono de la voz. Todo fue futbolístico, cuando se da mi salida del América es por eso”, dijo.

Y agregó: “Me transmiten que Lucas quería otro tipo de jugadores, de extremos, y dije bueno me queda un año de contrato y puedo pelear por un puesto, pero si él está diciendo que quiere otros jugadores, no tiene caso que me quede“.

De hecho, el ‘Científico del gol’ fue sincero al decir que no dudó un segundo en aceptar la propuesta del Pereira, teniendo en cuenta la decisión que había tomado Lucas González, la cual no significó un problema en América como muchas personas aseguraron.

“Me dicen que Pereira me quiere y dije: ‘De una me voy para Pereira sin problema’. Lo que la gente dice que hubo problema es mentira, siempre he sido muy frontal y es un técnico que tiene su visión, sus cosas y el que manda así a uno no le parezca. Es una buena persona. No tengo nada malo de qué hablar de él ni de su cuerpo técnico“, finalizó.

☀☕”La verdad con Lucas (González) nunca hubo problemas. Cuando se da mi salida del América, es por gusto futbolístico, a mí me trasmiten que él quería otro tipo de jugadores” Carlos Darwin Quintero, jugador del Deportivo Pereira.#PrimerToque pic.twitter.com/ATlWIrosEV — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 26, 2024

