Jesse Marsch fue despedido de su puesto de entrenador de Leeds United, anunció este lunes el club inglés, que se acerca peligrosamente a la zona de descenso en la Premier League.

El entrenador estadounidense paga los malos resultados del club de Yorkshire, actualmente 17º de Premier League y primero fuera de zona de descenso, por diferencia de goles tras su derrota el domingo en campo del Nottingham Forest (1-0). La última victoria del Leeds se remonta al 5 de noviembre.

Este es el comunicado del Leeds de Sinisterra:

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties

— Leeds United (@LUFC) February 6, 2023