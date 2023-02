En las últimas horas, se hizo oficial la vinculación de Jorginho con el actual líder de la Premier League, el Arsenal. Así mismo, el volante continuará jugando en Londres, pero defenderá los colores del rival acérrimo del Chelsea. El objetivo de Mikel Arteta con este fichaje es uno: mantener el liderato en la segunda mitad del campeonato.

(Le puede interesar: Keylor Navas se quedó sin espacio en PSG y se marchó a la Liga Premier)

El jugador que defiende la casaca de Italia, aún contaba con la titularidad en Chelsea, pero había perdido protagonismo. En la presente temporada, el volante había disputado un total de 25 partidos, en los cuales, había marcado tres goles. A sus 31 años de edad, el exjugador del Chelsea, buscará una nueva oportunidad en la élite deportiva, y sin duda alguna, en Arsenal tendrá las herramientas suficientes para dar lo mejor de sí.

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ

— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2023