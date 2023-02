El cierre de mercado de fichajes en Europa cerraba este 31 de enero y algunos equipos aun buscaban reforzarse, como es el caso del Chelsea que esta 10 en la Premier League y ha invertido más de 300 millones en trasferencias en el mercado invernal.

EL conjunto ingles desembolso 120 millones, cláusula que exigía el Benfica, convirtiendo a Enzo Fernández en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, superando los 117 que pago el City por Jack Grealish.

La presión que contrae este fichaje es inmensa, puesto que Todd Boehly, propietario del club ha gastado 338 millones de euros en enero, repartidos en ocho jugadores. Enzo Fernández (120), Mykhaylo Mudryk 70, Benoit Badiashile 38, Noni Madueke 35, Malo Gusto 30, Andrey Santos 12,5, Datro Fofana 12 y el préstamo de Joao Félix por 11 millones.

Enzo Fernández to Chelsea… HERE WE GO! Agreement reached right now between Chelsea & Benfica 🚨🔵🇦🇷 #CFC #DeadlineDay

Important: clubs running to get the documents signed before end of the window, it’s finally agreed.

Boarding set to be completed — London ✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/YGwY4QGseQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023