Manchester City perdió la final de la Champions League contra Chelsea y aunque Sergio Agüero no fue titular, sí estuvo los últimos minutos para intentar hacer un gol en su último partido con el equipo inglés, pues probablemente se vaya al FC Barcelona.

Frustrado por no lograr ganar este torneo, el delantero argentino lloró al tras el pitazo final porque no pudo darle una felicidad a su equipo en su adiós, aunque su carrera en la élite le podría dar otra chance en las próximas temporadas.

Las imágenes del ‘Kun’ conmovido le han dado la vuelta al mundo, pues además de ser la máxima estrella del equipo en los últimos años, se ha ganado el corazón de varias personas que lo siguen fuera de las canchas con sus transmisiones en Twitch y otros hechos que lo acercan a su público.

Destrozado, Agüero no pudo aguantar el llanto mientras que veía a sus rivales celebrar dentro del campo de juego. Posteriormente, cuando recibió la medalla de subcampeón, también se dejó ver muy triste por lo vivido este sábado.

Estas son algunas de las imágenes del delantero llorando que han sido muy compartidas entre sus seguidores.



Durante la última temporada, el delantero argentino no pudo jugar muchos partidos por una lesión, sin embargo, en lo poco que jugó se le notó un poco molesto por el poco tiempo que tenía en el campo de juego.

Se especuló que la relación con Pep Guardiola no estaba siendo la mejor, pero nunca se supo realmente si existía alguna inconformidad por parte del delantero o del entrenador.

Ahora que el ‘Kun’ se va del Manchester City parece que sale a la luz no solamente este problema, sino muchos otros. Mauricio del Castillo, uno de los hermanos del delantero argentino, publicó una serie de mensajes en Twitter con los que pone en evidencia al técnico español.

“Guardiola, desde que llegó al City, nunca lo quiso a mi hermano”, escribió en su Twitter @mauridelca20, aunque posteriormente lo borró. No obstante, hay evidencia del tuit.

Posteriormente explicó por qué decidió borrarlos, aunque ya varias personas habían tomado captura de ese mensaje.

Hace unos días, cuando Manchester City celebró el título de la Champions League y Agüero tuvo su despedida en el Etihad Stadium, el entrenador español lloró hablando del argentino.

Según contó en aquel momento, el ‘Kun’ fue uno de los hombres que más lo ayudó cuando él llegó al equipo inglés en el 2016.

"He is a special person for all of us. He is so nice. He helped me a lot. We cannot replace him. We cannot." 😢

An emotional Pep Guardiola is reduced to tears when asked about Sergio Aguero, who will leave Manchester City this summer.

