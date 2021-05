Los fanáticos vivieron con humor y creatividad la final de la Champions League, en la que Chelsea se coronó campeón al imponerse 1-0 contra Manchester City en un partido cerrado e intenso.

Los usuarios aprovecharon con sus memes para burlarse de la estrategia defensiva de Chelsea, del despliegue del francés N’Golo Kante, el cumpleaños de Noel Gallagher y de la derrota del argentino Sergio ‘El Kun’ Agüero en esta definición.

Incluso, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado hicieron parte de las reacciones por algunos que recordaron la presencia de los colombianos sin mayor éxito con ahora campeones de la Champions League.

Estas fueron algunas de las publicaciones en Twitter:

El espectáculo previo a la competencia de la final de la Champions League también generó algunas reacciones llenas de ironía en comparación a lo que fue el que se dio en el Super Bowl:

El triunfo de Chelsea fue el segundo en la historia de ese club en la Champions League, luego del obtenido en 2012 con el marfileño Paul Pogba como la gran figura.



Por su parte, esta se convierte en otra mancha en la historia del Manchester City bajo la batuta del español Pep Guardiola, que por ahora solo queda con el recuerdo de su título en este torneo con Barcelona.

Barcelona Fans watching the final be like:- “We Happy”

Cz one club is managed by our Legend Pep and other one knocked RMA out of the competition 🤣❤️🤩#UCL #ChampionsLeagueFinal #UCLFinal #ManCity #ChelseaFC #RealMadrid #Barcelona pic.twitter.com/xZ4sUluyKD

— Meme se Moiez 🧟‍♂️ (@parhle_Moiez) May 29, 2021