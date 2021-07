Para quienes presenciaron la victoria de Ávila en la pelea de octavos de final de boxeo peso pluma en Tokio 2020, ese detalle causó extrañeza, pues además el segundo apellido de Ávila es Segura.

Al final del encuentro, el propio Céiber explicó por qué le tocó utilizar la camisilla de Yuberjén Martínez.

Según él, el día de la presentación de uniformes “el profe llevó los míos, el azul y el rojo”, pero “solamente me regresó el azul completo y faltaba la franelilla roja“.

“No la conseguimos, entonces me dio cosa ponerme otra camiseta. De pronto no podía pasar al combate porque no fue la que presentamos”, prosiguió, contando que fue Yuberjén el que salvó todo:

“Me dijo ‘llévate la mía, por eso no nos vamos a varar'”, narró.

“Con la de él, con el apellido atrás de él, lo hicimos, lo dimos todo, no importa. Lo importante fue hacer el combate y salir de la mejor forma”, concluyó, entre risas.

Lee También

Este miércoles Colombia no tuvo un buen día en Tokio 2020. En la mañana la pesista Mercedes Pérez quedó a muy poco de conseguir una medalla, aunque ganó diploma olímpico.

Ya en la noche, mañana del miércoles en Japón, quedaron eliminados Valentina Acosta, en tiro con arco; la también boxeadora Jenny Arias, y los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Céiber Ávila y Rigoberto Urán, que ganó su segundo diploma olímpico, fueron los que sacaron la cara.