Uno de los jugadores colombianos con más proyección actualmente es el delantero Jhon Jader Durán, futbolista de 20 años de edad, quien a su corta edad ya pasó por equipos de Colombia, Estados Unidos y ahora se encuentra en el Aston Villa de Inglaterra, un club que hizo una gran campaña al conseguir su clasificación a la próxima Champions League.

Sin embargo, el futbolista colombiano no contó con muchos minutos por parte del técnico Unai Emery, por lo que busca una salida a otro buen equipo pensando en sumar más minutos y tener mayor regularidad para que su nivel crezca aún más.

Uno de los más interesados en contratarlo es el Chelsea, de la ciudad de Londres, el cual ya habría acordado una suma de casi 50 millones por hacerse con los servicios del futbolista, por lo que se creía que la operación se completaría pronto.

No obstante, en los últimos días la situación ha cambiado y al final el equipo inglés estaría dudando en gastar tanto dinero por el exjugador de Envigado.

Según comentó el periodista Fraser Gillan, el jugador está bastante entusiasmado con que se complete la operación, pero ahora es el Chelsea el que está dudando, teniendo en cuenta que Aston Villa quiere 50 millones y al equipo ‘Blue’ le parecería un poco alto ese valor.

Chelsea understand the terms to land Jhon Duran and have the opportunity to sign him after conversations but its up to them to trigger that. Striker is waiting and keen however they have eyes on another forward 👀

More to follow soon… #CFC @TEAMtalk. pic.twitter.com/oqoOabazzI

— Fraser (Fletcher) Gillan (@FrazFletcher) June 18, 2024