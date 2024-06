A través de su cuenta en X, Fabrizio Romano confirmó que las negociaciones entre Chelsea y Aston Villa van por buen camino, por lo que se avecinan días claves para definir el futuro de Jhon Jáder Durán.

Y es que el joven atacante de la Selección Colombia es el hombre que escogieron las directivas del equipo ‘blue’ para reforzar el ataque en la nueva temporada, en la cual disputarán la Premier League, Fa Cup, Copa de la Liga y Conference League.

(Vea también: ‘Tino’ Asprilla, sin anestesia sobre versión de Falcao a Millonarios: “No solo son ganas”)

Tal y como informó el periodista especializado en transferencias, Durán es la “opción más concreta” del Chelsea en este momento y Aston Villa estaría dispuesto a continuar con la negociación.

Sin embargo, Romano detalló que aún faltan por definir los términos del contrato de Durán con Chelsea para confirmar la transferencia.

“Chelsea sigue trabajando en la operación de Jhon Durán, no es el único nombre pero sí la opción más concreta tras nuevos contactos directos este miércoles. Durán quiere al Chelsea, pero todas las partes, incluido el Aston Villa, y el lado del jugador, todavía están discutiendo los términos del acuerdo. Nada hecho todavía”, informó.

🚨🔵 Chelsea keep working on Jhon Durán deal, not the only name but the most concrete option after new direct contacts also on Wednesday.

Durán wants Chelsea — but all parties including Aston Villa and player side are still discussing terms of the deal.

Nothing done yet. pic.twitter.com/L30BojhzIT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024