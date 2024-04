Este lunes 15 de abril, Chelsea derrotó de local al Everton y cerró la fecha 33 del campeonato inglés, que este fin de semana dejó como nuevo líder al Manchester City luego de su triunfo 5-1 ante Luton.

Aunque el partido de los dirigidos por Mauricio Pochettino no tuvo mayor trascendencia en la tabla, un hecho ocurrido al minuto 64 se viralizó rápidamente y le dio la vuelta al mundo.

Los protagonistas de la insólita acción fueron los jugadores Cole Palmer, Noni Madueke y Nicolas Jackson, quienes se agarraron por decidir quién pateaba el penal que terminó convirtiéndose en la cuarta anotación del Chelsea.

En un principio, Madueke tomó el balón para ejecutar el cobro, pero rápidamente su compañero Palmer se le acercó para arrebatarle el balón. Esto, como era de esperarse, no le gustó para nada al británico de 22 años, quien no quería soltar la pelota.

Acá, el video del momento:

¡INSÓLITO! Palmer quiere su póker, pero Madueke se metió y se peleó con todos por el penal… ¡También estaba Jackson! 📺 Mirá la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ZEAUOeYnZ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2024

Allí entró en acción Jackson, quien trató de mediar para que le dejaran el cobro a Madueke. Sin embargo, Conor Gallagher también intervino y les arrebató el balón a sus compañeros para dárselo a Palmer.

Efectivamente, el joven de 21 años cobró el penal y anotó el cuarto gol de su equipo y el cuarto en su cuenta personal.

Después del juego, el técnico Mauricio Pochettino se refirió a lo ocurrido y rechazó la pelea de sus jugadores.

“Palmer es el lanzador de penales. No volverá a pasar, no podemos volver a comportarnos como niños. Es una pena. Les dije a los jugadores que esta es la última vez que aceptaré este tipo de comportamiento. Esto no es una broma”, señaló el entrenador argentino en rueda de prensa.

