Por: El Colombiano

El centrocampista del Chelsea Conor Gallagher es señalado de racista luego de protagonizar un video que causó polémica y debate en las redes sociales por un incidente durante la previa de un partido.

Mientras el futbolista esperaba a salir a la cancha para jugar contra el Burnley en Inglaterra, un video capturó una controvertida interacción del jugador de 24 años con un niño moreno que esperaba ansiosamente saludarlo.

En el video se observa a Gallagher junto a un grupo de niños, saludando a uno de ellos al chocar las manos. Sin embargo, al encontrarse con el otro niño que le extendía su mano, el centrocampista en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra optó por simplemente tocarle el hombro en lugar de corresponder al saludo, al parecer ignorándolo.

¿Esto de Conor Gallagher no es lo que parece cierto? pic.twitter.com/i2oLuoLgwO — Will (@MrAngeloValdes) March 30, 2024

A pesar de que en redes sociales también circula una fotografía con el centrocampista rodeando a ambos niños con sus maños, el hecho causó opiniones divididas.

Algunos internautas argumentan que no hay indicios de discriminación racial. “No hay racismo aquí, le tocó el hombro y además estaba concentrado en el jugador contrario”, “probablemente no vio al pequeño levantando las manos para que se las estrechara”, comentaron.

Sin embargo, otros reprocharon la acción del futbolista. “Sabía lo que está haciendo: ignora al chico negro y le da palmaditas al chico blanco”, “vio la mano del niño y la ignoró”, fueron algunas de las reacciones.

Racism has no place in Football ✊🏾pic.twitter.com/02KrLeqSfq pic.twitter.com/qHctymgVbR — Conor Gallagher (@ConoGallagher92) March 30, 2024

