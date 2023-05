La Personería visitó este lunes el colegio Salesiano San Juan Bosco, ubicado en el barrio Belén (Medellín), luego de conocerse a través de redes sociales varios testimonios que señalan a las directivas de la institución de cometer racismo y discriminación contra sus alumnas en razón de su orientación.

Los testimonios de alumnas con identidad protegida aseguran que el colegio ha cometido persecución contra las estudiantes que se declaran abiertamente de la comunidad LGBTI, las censuran simplemente por estar juntas o tener una demostración de cariño y les han pedido que asistan a las llamadas “terapias de conversión” intimidándolas con calificativos como “desviadas”.

— Jonier Quiceno Ceballos (@joqui___) May 29, 2023

También hay denuncias por discriminación racial. A las alumnas afro les exigen, según los testimonios, que no deben llevar su cabello de manera natural y les dicen cómo deben peinarlo, según el relato, porque las directivas consideran que el cabello afro, con sus rizos y trenzas, “no se ve bien con el uniforme”.

Los testimonios los compartió el pasado domingo el politólgo y activista Jonier Quiceno Ceballos. Tras la publicación de estos videos, decenas de comentarios de personas que dijeron ser exalumnas señalaron que estos actos de discriminación serían sistemáticos.

“Estudié en el San Juan Bosco muchos años, el proceso de crecer y descubrir mis gustos, mi sexualidad y mi personalidad mientras estudiaba allá era cada vez peor. Fui víctima de acoso y discriminación de parte de las directivas por mucho tiempo”, fue uno de los comentarios. Otras manifestaron irregularidades en el manejo y acompañamiento en la salud mental de los estudiantes. “Voy a decir otra cosa, y es que también maltratan emocional y psicológicamente a los estudiantes, a mi me ha pasado, sufro de ansiedad y lo único que hacen es decirme que tengo que rezar, si leyera la biblia no me pasaría eso, o que es mi culpa por ser como soy (sic)”.