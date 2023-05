El colegio Maximino Poitiers, de la localidad de Suba, en Bogotá, fue expuesto con una grave acusación en redes sociales, después de que en un video publicado en TikTok, una exestudiante de la institución mostrara la manera en que los niños son sometidos a aguantar hasta dos horas de sol cuando hay izadas de bandera.

En el video se ve cómo más de 100 alumnos están sentados en una de las canchas del colegio y expuestos al inclemente sol, mientras los profesores y directivos se resguardan del calor a la sombra. Además, a los menores no se les brinda hidratación y los hacen esperar por más de 2 horas hasta que finalice el evento exponiendo su piel a serios maltratos.

También, la mujer que habla en la grabación manifestó que para diferentes actividades los estudiantes deben marchar con sus manos en los hombros y en cuclillas, como si fuera un ejercicio militar en un colegio que se supone es mixto y en el que no hay este tipo de régimenes.

Precisamente, los padres de familia de los niños afectados se han pronunciado y Pulzo conoció que van a hacer una reclamación a la institución, pues uno de ellos dijo que su hijo llegó insolado a la casa y con signos de mareo.

Los acudientes armaron una lista de los reclamos que le hacen al colegio. Por ejemplo, no entienden por qué estás actividades no se hacen en el auditorio que posee la institución y tampoco se explican cómo no se les permite a los niños cubrirse del sol con las chaquetas.

Pulzo intentó comunicarse con las directivas del colegio a través de los números que indican en su página web; sin embargo, no fue posible establecer contacto.