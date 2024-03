Mayra Ramírez puso su nombre en boca de todos, luego de marcar en juego por los cuartos de final de la Champions League femenina contra el Ajax.

Luego de un error en salida por parte de las visitantes, una gran recuperación de las ‘blues‘ dejó bien parada a Mayra Ramírez quien recibió un balón en el borde del área, se perfiló para su pierna hábil y definió al palo lejano ayudando a su equipo a ponerse en ventaja en esta serie eliminatoria.

Así fue el gol de Mayra Ramírez hoy, en Chelsea vs. Ajax, por Champions League femenina.

It's a first European goal for Mayra Ramírez! 🇨🇴

Chelsea are clear… 🏃‍♀️💨

Watch the UWCL LIVE and FREE on https://t.co/ye55kUaVzk #UWCLonDAZN #NewDealforWomensFootball pic.twitter.com/Db2xLSwvCv

— DAZN Football (@DAZNFootball) March 27, 2024