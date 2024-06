Hace unas semanas, Wolverhampton envió una carta a los clubes de la Premier League y al torneo en sí pidiendo que se evaluara el uso del VAR a partir de la próxima temporada, argumentando que esta herramienta le quita la naturalidad al juego, hace que los partidos se demoren mucho más e igual que las decisiones que se toman no son las acertadas.

Teniendo esto en cuenta, los distintos clubes ingleses se reunieron en la mañana de este jueves 6 de junio para evaluar este tema y, a diferencia de lo que muchos creían, lo cierto es que los equipos sí están de acuerdo con el uso de la ayuda tecnológica y por eso las votaciones quedaron 19 a 1, por lo que este se seguirá utilizando con normalidad durante la siguiente temporada.

Ahora, más allá de que se aprobó que la herramienta se siga utilizando, porque igual sin esta “se cometerían por lo menos 100 errores más por temporada”, según la Premier League, sí hay varias cosas por corregir y por eso el trabajo durante estos meses de vacaciones tendrá que ser intenso.

En un comunicado compartido por las redes sociales del campeonato, quedó establecido que ahora se trabajará más en mantener un alto estándar en las intervenciones para que las decisiones se tomen más rápido y sin margen para el error.

