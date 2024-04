Por: Gol Caracol

El equipo de ‘Pep’ Guardiola terminó ganando el compromiso 1-0 y jugará la final del certamen entre el ganador del partido Manchester United vs. Coventry City.

Las polémicas arbitrales también se presentan en el fútbol inglés. Este sábado 20 de abril, en Wembley, se disputó una de las semifinales de la FA Cup. Allí, Manchester City, que quedó eliminado de la Champions, y Chelsea midieron fuerzas en busca de la clasificación. Protagonizaron un duelo ‘vibrante’ y lleno de emociones, pero también con uno que otro escándalo por una decisión del juez central.

Se jugaba el minuto 55, cuando los ‘blues’ tuvieron un tiro libre a favor que representaba bastante peligro, por la cercanía al área rival. Cole Palmer tomó la pelota, se perfiló y remató, en busca de la apertura del marcador. Su ejecución no fue la mejor, ya que pasó a media altura, pero el balón pegó en la mano de un rival, específicamente de Jack Grealish.

¡¡NO HAY PENAL PARA CHELSEA!! ¿QUÉ TE PARECE? 📺 Mirá la FA Cup en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Ha5NGbnVHa — SportsCenter (@SC_ESPN) April 20, 2024

El número ’10’ del equipo dirigido por Pep Guardiola, que no pudo avanzar con el City en Champions, estaba en la barrera y abrió un poco el brazo, lo que hizo que hubiera molestia en los jugadores de Chelsea. Y es que, de inmediato, reclamaron penalti. El árbitro hizo la señal de que le estaban hablando desde el VAR y hubo máxima tensión. Pero no pasó nada, el juez central decretó que no hubo nada y se siguió.

Lo llamativo del caso es que nunca fue a revisar la jugada en el monitor del VAR. Razón por la que los ‘blues’ se quejaron de ello. Todo se puso más ‘picante’, cuando enfocaron a Jack Grealish y dibujó una sonrisa picarona en su rostro, dando a entender que sí hubo un roce en su mano. Esta fue uno de los escándalos que dejó la ‘semi’ de la FA Cup, este sábado.

Grealish la tocó con la mano tras una pelota parada y no cobraron penal: así reaccionó él… 📺 Mirá la FA Cup en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/00qFilSXgR — SportsCenter (@SC_ESPN) April 20, 2024

