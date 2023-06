Aprovechando que está sin equipo, el astro colombiano ha pasado algunas semanas en Colombia en las que se ha dedicado a sus negocios personales y a atender a algunos medios de comunicación.

James fue la portada de la revista Semana de este fin de semana. Allí, con la periodista Vicky Dávila habló poco de fútbol y de su carrera deportiva, pero mucho de su intimidad, de sus relaciones con las mujeres, con la prensa, con sus excompañeros y extécnicos, de su dieta, e incluso respondió sobre si era perjudicial o no para su rendimiento deportivo tener relaciones sexuales en las horas previas a un juego.

Pero uno de los apartes más llamativos de la entevista es, sin duda, cuando acusa a los directivos del Olimpiakos de Grecia, el último club al cual estuvo vinculado hasta finales de abril de este año.

En Grecia, Rodríguez apenas disputó 23 partidos, pero en casi todos fue figura, pues convirtió 5 goles y dio 6 asistencias. Al final de su primera y única temporada en Grecia, James quedó como el jugador que más tarjetas provocó (8), el que más tiros desde fuera del área dio (33) y el segundo con más remates al arco (25) en su club.

A pesar de que estaba teniendo un buen rendimiento y de que era una de las estrellas del equipo, James salió del club de manera sorpresiva cuando todavía faltaban algunos partidos para terminar la temporada. Esto dio paso a que desde Grecia surgieran algunos rumores que señalaban que la salida del colombiano se daba por comportamientos polémicos o reprochables por fuera de la cancha.

Entre esos rumores se dijo que el colombiano asistía en las noches a clubes de streaptease. La periodista Dávila le preguntó sobre esto y el futbolista lo desmintió tajante. Incluso dijo que si lo hubiera hecho no tendría problema en reconocerlo y no negó que alguna vez en su vida hubiera visitado estos lugares.

“Yo nunca fui a sitios así. Y si hubiera ido, ¿por qué no lo iba a decir? No tengo problema. Cualquier persona o cualquier hombre puede ir a ese tipo de sitios. No te digo que nunca he ido porque sí lo he hecho. Pero en Grecia no fui”, aclaró el 10 de la Selección.

Pero el jugador fue más allá y dijo que ese rumor había sido parte de una estrategia que algunas personas de Grecia habían emprendido en su contra. “Hubo como un complot con alguna gente allá que tiene fuerza para hacer una pequeña campaña en mi contra”, dijo.

A la pregunta sobre quiénes estarían detrás del supuesto complot, James no dudó en apuntar a las directivas del club griego. Hubo como un complot con alguna gente allá que tiene fuerza para hacer una pequeña campaña en mi contra. “Del club (las directivas) han dicho que yo iba a esos sitios y todo fue mentira”, aseguró. “Yo creo que han hecho eso y han hablado con gente para que sacaran eso. Pero yo a esos sitios nunca fui”, añadió.