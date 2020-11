Carlos Ancelotti reveló este viernes en rueda de prensa que “prácticamente” tiene a toda la plantilla disponible para el partido contra el United, que se jugará este sábado a las 7:30 a.m. (hora colombiana).

De esta manera, el técnico italiano dio a conocer que el centrocampista colombiano superó sus dolencias en la parte baja tras un fuerte choque con el central Virgil Van Dijk en el partido contra el Liverpool, lo que le causó una inflamación en un testículo.

Coleman, el capitán del Everton, también se recuperó de una lesión, mientras que el francés Digne vuelve a estar disponible tras una jornada de suspensión.

Sin embargo, los ‘Toffees’ todavía no podrán contar con Richarlison y Fabian Delph, quien ayer tuvo un “pequeño problema”, indicó el italiano.

En la jornada pasada, cuando el Everton defendía el primer lugar de la tabla de posiciones de la Premier League, el equipo del también colombiano Yerry Mina perdió en condición de visitante contra el Newcastle y cedió la punta, bajando hasta el cuarto lugar. Además, venía de perder con el Southampton.

Esta oportunidad la aprovechó el Liverpool, que con 16 puntos lidera el fútbol inglés, seguido de Leicester (15), Tottenham (14) y Everton (13).

Con el regreso de piezas clave, principalmente la de James Rodríguez, el equipo dirigido por Ancelotti busca volver a la victoria, pero enfrente tendrá al histórico Manchester United al que le urge una victoria, pues está en la casilla 15 de la tabla de posiciones con solo 7 unidades.

La recuperación de James también es una buena noticia para la Selección Colombia, que ahora está en vilo por una pequeña lesión de Falcao que lo podría dejar fuera de la convocatoria para los partidos de Eliminatoria contra Uruguay, en Barranquilla, y Ecuador, en Quito.

“No sé si va a jugar con su selección, no es mi problema. No sé si está al 100 %, pero físicamente está bien. Se recuperó del pequeño problema que tenía. Si hubiera una duda, no jugaría. No hay riesgo”, finalizó Carlo Ancelotti sobre las molestias que tenía James y su llamado a la ‘Tricolor’.

